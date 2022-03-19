الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأمم المتحدة تكشف السبب وراء عرقلة التسوية في أوكرانيا

الأمم المتحدة تكشف السبب وراء عرقلة التسوية في أوكرانيا
0

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن اختلاف المواقف داخل مجلس الأمن الدولي يعرقل التسوية في أوكرانيا.

وأعربت المنظمة الدولية عن أسفها لاختلاف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يعرقل التسوية في البلاد.

وأوضحت أن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله، هو إن اختلاف المواقف في مجلس الأمن الدولي يمثل عاملا يعرقل تسوية هذه الأزمة مشيرةً إلى أنه عندما تختلف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي يصبح تحقيق السلام أصعب بكثير.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن روسيا سحبت طلب التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، بسبب الضغوط التي تتعرض لها الوفود من قبل الدول الغربية.

من ناحيته أعلن فيه الرئيس الأوكراني، أنه لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحلول السلمية والتفاوض من أجل حلول عادلة.

وأكد أنه أصدر قرارًا بتقديم الدعم الحكومي للعائلات التي اضطرت لمغادرة مساكنها، وأن قواته تمكنت من إيقاف قوات العدو، مؤكدًا أن القصف الروسي طال المدارس والمستشفيات والكنائس.

مواد ذات صلة

الرئيس الأوكراني: لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

الرئيس الأوكراني: لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

روسيا: المحادثات مع أوكرانيا لا زالت في منتصف الطريق

روسيا: المحادثات مع أوكرانيا لا زالت في منتصف الطريق

روسيا: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده لهذا السبب

روسيا: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده لهذا السبب

البنتاجون: روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن

البنتاجون: روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>