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الرئيس الأوكراني: لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

الرئيس الأوكراني: لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحلول السلمية والتفاوض من أجل حلول عادلة.

وأوضح أن أوكرانيا مستعدة لقبول منطقة منزوعة السلاح بعمق 50 إلى 100 كلم على جانبي الحدود، مشيرًا إلى ان روسيا تطالب بلاده بالاعتراف بسيادة روسيا على القرم واستقلال دونيتسك ولوجانسك.

وأكد أنه أصدر قرارًا بتقديم الدعم الحكومي للعائلات التي اضطرت لمغادرة مساكنها، وأن قواته تمكنت من إيقاف قوات العدو، مؤكدًا أن القصف الروسي طال المدارس والمستشفيات والكنائس.

وأشار على أن القوات الروسية تشن غارات عنيفة كل ليلة ضد أهداف مدنية، وأنها كانت تريد الاستيلاء على المدن الرئيسية لكنها لم تستطع تحقيق ذلك.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها المسلحة دمرت، بأسلحة عالية الدقة، ساحة للطائرات في لفيف، غرب أوكرانيا، إضافة إلى مخازن أسلحة في ضواحي نيكولاييف وفوزنيسنسك، مؤكدة أنها دمرت منذ بدء العملية، 184 طائرة مسيرة، و1412 دبابة ومدرعة، و142 قاذفة صواريخ متعددة.

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