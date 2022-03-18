روسيا: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده لهذا السبب

تواصل – وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن مجلس أوروبا فقد معنى وجوده بسبب نشاط الدول الغربية المعادي لروسيا.

وأوضحت أن روسيا سلمت الأمين العام لمجلس أوروبا إخطارا رسميا بالانسحاب من هذه المنظمة، مشيرة إلى أنه نتيجة لنشاط الدول الغربية المعادي لروسيا، يفقد المجلس معنى وجوده.

وأكدت أن مجلس أوروبا، تحول إلى أداة مطيعة للاتحاد الأوروبي وأمريكا وحلف الناتو وتوابعهم.

وأضافت أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يستخدم للتضليل كلمات حول الاستبعاد المشروع لروسيا من مجلس أوروبا.

وأشارت إلى أن لجنة وزراء مجلس أوروبا اتخذت مثل هذا القرار بعد أن قدمت روسيا بنفسها إخطارا بانسحابها من هذه المنظمة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو مستعدة لإخراج التشكيلات الأوكرانية المسلحة من ماريوبول.

وأكدت أن روسيا ستضمن سلامة من يسلمون أسلحتهم في ماريوبول وستؤمن لهم ممرات إنسانية، لافتة إلى أن قواتها تتقيد بوقف إطلاق النار في كل الممرات الإنسانية المقترحة من قبل كييف التى رفضت المقترح الروسي بإخراج التشكيلات العسكرية من ماريوبول.