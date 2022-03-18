الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج بدائل لقطع الغيار المستوردة في روسيا

وتعتمد المجالات ذات الأولوية في الهندسة العكسية على إنتاج مجموعة معينة من الأجزاء المصنوعة من السبائك المعدنية، وتقوم بالإنتاج الجزئي أو الكامل لها؛ باستخدام التقنيات المضافة، والتي ستعيد سلاسل الإنتاج وتحسن العمليات.

وذكرت سبوتنك أن “الهندسة العكسية هي دراسة المنتجات في حالتها النهائية، وتحديد الخطوات التي تم تصميم المنتجات على أساسها، من أجل إنشاء نظائر لها خصائص مشابهة للأصل، دون نسخ مباشر”.