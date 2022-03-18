الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

روسيا: المحادثات مع أوكرانيا لا زالت في منتصف الطريق

روسيا: المحادثات مع أوكرانيا لا زالت في منتصف الطريق
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن كبير المفاوضين الروسن أن المحادثات مع كييف في منتصف الطريق فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا.

وأوضح اقتراب موسكو من التوافق مع أوكرانيا على وضعها المحايد وعدم دخول الناتو، مؤكدًا أن مصير دونباس يجب أن يحدده سكان الإقليم.

وكشف الكرملينن أن فريق روسيا التفاوضي مع أوكرانيا، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتسريع المحادثات مستعدون للتوصل لحلول في أوكرانيا تتماشي مع نهجنا الأساسي.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن موقف كييف في المفاوضات ثابت بوقف النار وانسحاب روسيا نهائيًا من جميع المناطق.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن الضغط سيستمر في التصاعد ما دامت هناك حاجة إليه لوقف الوحشية الروسية.

وأضاف أن ماريوبول تحت الحصار منذ ١٦ يومًا وأن أكثر من ٣٥٠ ألف شخص يحتمون بالملاجئن مؤكدًا أن روسيا تلقي يوميًا بين 50 و100 قنبلة على المدينة.

من ناحيتها كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن ٣ ملايين فروا من أوكرانيا ومليونان نزحوا عن مدنهم والأزمة ستصبح أسوأ ما لم تتوقف الحرب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، أن الحرب في أوكرانيا تتسبب بموجة مجاعة في العالم.

مواد ذات صلة

الأمم المتحدة تكشف السبب وراء عرقلة التسوية في أوكرانيا

الأمم المتحدة تكشف السبب وراء عرقلة التسوية في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

الرئيس الأوكراني: لا حل سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

روسيا: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده لهذا السبب

روسيا: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده لهذا السبب

البنتاجون: روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن

البنتاجون: روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>