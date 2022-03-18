غزال مشاكس يدق جرس الباب .. فيديو

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة فوق باب أحد المنازل في ولاية “ميتشغان” الأمريكية، حيث يظهر غزال بري يقترب من الباب، ويتحسس جرس الباب بأنفه وفمه، ثم يدق الجرس ويفر هاربا.