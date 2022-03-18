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غزال مشاكس يدق جرس الباب .. فيديو

غزال مشاكس يدق جرس الباب .. فيديو
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا، حيث يظهر فيه غزال مشاكس في تصرف يشبه ما يفعله الأطفال المشاكسين.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة فوق باب أحد المنازل في ولاية “ميتشغان” الأمريكية، حيث يظهر غزال بري يقترب من الباب، ويتحسس جرس الباب بأنفه وفمه، ثم يدق الجرس ويفر هاربا.
وفي تعليق لصاحب الفيديو وصف تصرف الغزال عندما داعب جرس الباب بلسانه وشعيرات أنفه بـ “المرح واللطيف”.
وذكر صاحب الفيديو أن المشهد أعاد إلى ذاكرته ما كان يفعله هو أحيانا عندما كان طفلا.

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