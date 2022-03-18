الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
0

تواصل – واس:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها المتسابقون بقراءات متعددة، كما قُدم عرض مرئي عن المسابقة .

وألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية كلمة، أوضح من خلالها أن المسابقة تشجع الناشئة المباركة من أبنائنا وبناتنا على حفظ كتاب الله الكريم، وإحسان تجويده وتلاوته، والعمل بحدوده وأحكامه، والتأدب بآدابه، ولزوم الوسطية والاعتدال، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتزام جماعة المسلمين، ونبذ الفِرق والجماعات والأحزاب ، مبيناً أن التصفيات الأولية شملت أكثر من 3500 متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية 119 متسابقاً ومتسابقة ، وفاز منهم 18 متسابقا و18 متسابقة.

وقام أمير الرياض بتكريم الفائزين والمحكمين بالمسابقة، مؤكدًا أنه تشرف هذا المساء بتشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين له برعاية هذه المناسبة التي تحتضن القرآن الكريم وأهله، وهذا مبدأ هذه البلاد منذ تأسيسها، متمنيًا أن يكون الحافظون على مستوى عالٍ في أعمالهم ومنهجهم القادم، معربًا عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمحكمين والقائمين على الجائزة على جهودهم وما يبذلونه، منوهًا بالدعم الذي تحظى به المسابقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما تحقق عليها من إنجازات وعطاءات مباركة .

حضر الحفل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

مواد ذات صلة

أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. بعد اعتماد وزير الشؤون الإسلامية لها

أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. بعد اعتماد وزير الشؤون الإسلامية لها

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن للبنين

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن للبنين

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بالحدود الشمالية

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بالحدود الشمالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة