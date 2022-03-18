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البنتاجون: روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن

البنتاجون: روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون”، أن روسيا أطلقت 1080صاروخا على أوكرانيا حتى الآن، المجال الجوي فوق أوكرانيا تتنازعه القوات الأوكرانية مع الروسية.

وأوضحت أن روسيا تحارب بـ 90 % من القوات التي حشدتها في أوكرانيا، لا نعرف مصير الـ 10% من القوات الروسية والأرجح أنها معطلة أو دمرت.

وأضافت أن القوات الروسية تواجه مقاومة كبيرة في محيط كييف، ماريوبول محاصرة بالكامل من قبل قوات روسيا وتتعرض لقصف عنيف، مؤكدة أن أوكرانيا قادرة على التحليق بالطيران الحربي واستعمال الدفاعات الجوية،

فيما أعلن الرئيس الأوكرانين أنه ناقش مع رئيس المجلس الأوروبي المزيد من الدعم في مواجهة العدوان الروسي.

واشار وزير الخارجية الأوكراني نإلى أنه تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع حد للانتهاكات الروسية.

وكشف عمدة العاصمة الروسية موسكو، 300 شركة أجنبية أوقفت عملها في العاصمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الروسي، أن المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي، حيق فرر تثبيت سعر الفائدة عند 20%، مؤكدًا أن روسيا سندخل مرحلة حتمية من ارتفاع التضخم.

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