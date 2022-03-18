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سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة كييف

سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة كييف
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة كييف في ظل استمرار الهجمات الروسية ليومها الـ 23 على التوالي.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عن مقتل رجل إنقاذ وإصابة 5 آخرين بقصف مدفعي روسي على زابورجيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مستودعات عسكرية للقوات الأوكرانية في ضواحي مدينتي ميكولايف وفوزنيسينسك.

وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن العقوبات على روسيا تأخرت ونطالب بحظر جوي، مشيرة إلى أن الروس يطلبون تصويت البرلمان على تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن التصريحات الروسية تعكس مطالب موسكو  فقط والهدف منها إثارة البلبلة.

واضافات إدارة مدينة كييف، أن 222 شخصا في العاصمة قتلوا منذ بدء الأعمال العسكرية من بينهم 60 مدنيًا.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة عن مقتل 816 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ بدء الصراع، مؤكدة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين محظورة وفقا للقانون الدولي.

 

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