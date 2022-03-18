بايدن: عواقب على الصبن إذا قدمت دعمًا ماديًا لروسيا

تواصل – فريق التحرير:

أجرى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني “شي جي بينج” تناول خلاله حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح بايدن لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الاتصال قد سار على ما يرام.

وحسب وكالات الأنباء فقد أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بوجود عواقب على بيجين إذا قدمت دعمًا ماديًا لروسيا.

وعقب الاتصال صرح البيت الأبيض أن على الصين أن تقرر بنفسها موقفها من الحرب على أوكرانيا، وكيف تريد للتاريخ أن يذكر ذلك.

هذا وقد أبدى البيت الأبيض على لسان متحدثه، مخاوف واشنطن بشأن احتمال تقديم الصين مساعدات لروسيا، وأكد أن واشنطن سنواصل مراقبة الوضع.

وكان البيت الأبيض قد صرح في بيان أمس أن هذا الاتصال هذا يندرج في إطار الجهود الأمريكية الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

جدير بالذكر أن القيادة الصينية لم تعلن صراحة إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا، وكان قادة دول غربية قد تواصلوا مع الرئيس الصيني شي الأيام الماضية للتأكد ما إذا كان هناك مجال للوساطة الصينية في الصراع.

وكانت الصين قد عززت علاقاتها مع روسيا في السنوات الأخير