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حتى لا تصيبك الحساسية.. هذه أهم أسبابها

حتى لا تصيبك الحساسية.. هذه أهم أسبابها
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تواصل – فريق التحرير:

تشير الدراسات الطبية إلى أن  تدمّع العين واحتقان الأنف والتهاب الحلق والطفح الجلدي، من الأعراض النموذجية للحساسية.

وتقول طبيبة الأطفال آنا مكسيموفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة في معهد الحساسية والمناعة السريرية بموسكو، إن هذه الأعراض تظهر عادة عند تناول بعض المواد الغذائية المحتوية على مهيجات، وبسبب حبوب اللقاح النباتية والتعرض للغبار المنزلي وقراد الغبار والحيوانات الأليفة.

وتوضح أنه “لا توجد أغذية تسبب الحساسية بدرجة أكبر أو أقل، وإنما هناك أطعمة نتناولها أكثر من غيرها، وتشمل الحليب، والبيض، والدواجن، والأسماك، وغير ذلك. ولكثرة استخدامنا لهذه المواد الغذائية، فإنها غالبا ما تكون السبب في تطور الحساسية الغذائية”.

وتؤكد الطبيبة أن “المواد الرئيسية التي تحيط بنا المسببة للحساسية المنزلية، هي الغبار المنزلي الذي يعيش في السجاد والمراتب والأثاث ولعب الأطفال. وللحد من وجودهم، يجب إجراء التنظيف الرطب يوميًا.

وهناك بخاخات خاصة لمعالجة الأسطح من أجل القضاء على القراد، كما نحتاج أيضًا إلى استخدام أجهزة تنقية الهواء، وغالبا ما يكون العفن الذي يعيش في تربة النباتات المنزلية وفي أماكن فيها رطوبة عالية مثل الحمام، من مسببات أعراض الحساسية على مدار العام.

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