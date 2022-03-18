بالصور.. إدارات التعليم تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة

تواصل – واس:

أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات جميع استعداداتها وتجهيزاتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة لـ 6 ملايين طالب وطالبة..

وانتهت إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

وواصلت اللّجان الإشرافية بقيادة مديري التعليم مُتابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال الجولات التفقدية للمباني التعليمية؛ للتأكد من فاعليتها، ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الصحة العامة “وقاية” للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقاً لاحتياجات المباني التعليمية.

وتتابع وزارة التعليم جاهزية إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة؛ بهدف تهيئة المدارس لاستمرار العملية التعليمية، واستئناف الدراسة حضورياً بشكلٍ كامل خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

وتتضمن العودة خلال الفصل الدراسي الثالث تطبيق حزمة من التحديثات التي تضمنها الدليلان الإرشادي والوقائي، بالإضافة إلى العودة الحضورية الكاملة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، يستعد الطلبة لإلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الاصطفاف الصباحي، وذلك في ظل تأكيد وزارة التعليم على الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة ممن تجاوزوا 12 عاماً، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتهوية المرافق المدرسية، وتأمين المدارس بجميع احتياجات الأمن والسلامة.