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“الدفاع الروسية” تعلن تدمير 54 منشأة عسكرية أوكرانية

“الدفاع الروسية” تعلن تدمير 54 منشأة عسكرية أوكرانية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تدمير 54 منشأة عسكرية أوكرانية، وفقًا لـ”العربية”.

وتابعت “استطاعت القوات الروسية تدمير مستودعات عسكرية للقوات الأوكرانية في ضواحي مدينتي ميكولايف وفوزنيسينسك”، مشيرة إلى “توجيه ضربة باستخدام أسلحة عالية الدقة لمصنع للطائرات في مدينة لفيف غربي أوكرانيا”.

ومن ناحية أخرى قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن نحو 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وفقًا لـ”فرانس برس”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هجمات القوات الروسية دمرت 90 % من ماريوبول، وتسببت في مقتل آلاف السكان فيها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثالث والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

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