الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير عاجل من “الطاقة الدولية” بشأن استهلاك النفط

تحذير عاجل من “الطاقة الدولية” بشأن استهلاك النفط
0

تواصل – فريق التحرير:

أوصت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، حكومات العالم بتنفيذ إجراءات فورية لخفض استهلاك النفط العالمي، في ظل المخاوف الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الوكالة أن “المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد، وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة “بـ2,7 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، وفقًا لـ”فرانس برس”.

كانت عقود النفط قد صعدت أمس، الخميس، بأكثر من 5%، واقتربت عقود “برنت” العاجلة من مستوى 104 دولارات للبرميل، ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.

وتتخوف أسواق النفط من تأثر إمدادات النفط الخام بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، وخاصة بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي تخوف من إمكانية تقلّص الأسواق أكثر، وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

وخلص تقريرها إلى أن زيادة إمدادات الخام “لن ينجح في تخفيف الضغوط القائمة” بعد “النتيجة المخيّبة للآمال” لاجتماع “أوبك بلاس”.

وتتلخص الإجراءات التي اقترحتها الوكالة بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية، في خفض الاستهلاك في أوساط هذه الدول بـ2,7 مليون برميل يوميًا، علما أن الدول المعنية تستهلك حاليًا ما بين 44 و45 مليون برميل يوميا.

وتشمل المقترحات خفض الحد الأقصى للسرعة، والعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع، والتوقف عن استخدام السيارات أيام الأحد، وخفض تكاليف النقل العام، وزيادة استخدام القطارات للرحلات البعيدة بدلاً من الطائرات.

مواد ذات صلة

بوتين: هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة

بوتين: هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة

أوكرانيا: “زيلينسكي” جاهز للقاء بوتين في أي وقت

أوكرانيا: “زيلينسكي” جاهز للقاء بوتين في أي وقت

إدارة مدينة كييف تكشف عن عدد القتلى منذ بدء الأعمال العسكرية

إدارة مدينة كييف تكشف عن عدد القتلى منذ بدء الأعمال العسكرية

اجتماع عاجل بين “بوتين” ومجلس الأمن القومي الروسي.. ما الجديد؟

اجتماع عاجل بين “بوتين” ومجلس الأمن القومي الروسي.. ما الجديد؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>