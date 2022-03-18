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بوتين: هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة

بوتين: هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن “العمليات العسكرية في أوكرانيا هدفها حماية سكان الدونباس من الإبادة الجماعية”.

وأوضح في خطاب في احتفال مخصص لذكرى ضم شبه جزيرة القرم، أن القرم رفضت النازيين الجدد ودونباس ترفضهم اليوم.

من ناحية أخرى كشف الرئيس الأوكراني، أنه ليس لدى بلاده قدرات لمواجهة صواريخ وطائرات روسيا التي تواصل منع القوافل الإنسانية من دخول ماريوبول.

وأكد أنه يجب أن يعود العدو الروسي إلى أرضه مدحورا وستدفع روسيا ثمنا باهظا لغزوها أوكرانيا، مشددًا على كل الشركات الدولية أن تمتنع عن التعامل مع النظام الروسي المجرم، وأنه لا بد من تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية.

وأضاف أن كييف ستواصل جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده ستحصل على دعم حلفائه الأوروبيين للمواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض، بدء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي والصيني والذي يركز على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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