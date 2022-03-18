الشاشة يمكن فصلها.. تعرّف على أهم مميزات حاسب آسوس الجديد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أنتجت آسوس مؤخرًا حاسوبًا محمولاً جديدًا بتقنيات عالية ليكون أحد أفضل الحواسب المحمولة في العالم من حيث الأداء والميزات.

وتبلغ سماكة هيكل الحاسوب 15.8 ملم ووزنه 1.3 كلغ، والمميز في هذا الجهاز هو إمكانية فصل شاشته عن لوحة المفاتيح لتتحول الشاشة إلى حاسب لوحي كبير يعمل باللمس.

وأتت شاشة الجهاز بمقاس 13.4 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، أبعادها “16:10″، ترددها 120 هيرتزا، كما يحتوي الحاسوب على ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

ويمكن توصيل هذا الحاسب مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى لاحتوائه على منفذي USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ USB Type-A، ومنفذ HDMI، وكذلك منفذ للاتصال مع أجهزة станции ROG XG Mobile Graphics.

ويبلغ سعر نسخه المجهزة بذواكر 16/512 غيغابايت 1344 دولارًا، أما النسخ المجهزة بشرائح RTX 3050 فسعرها 1502 دولار، والنسخ المجهزة بشرائح RTX 3050 Ti وأقراص تخزين داخلية 1 تيرابايت فيبلغ ثمنها 1739 دولارًا.