الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالصور.. “النقل” تفتتح حركة المرور على الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وحي الحمدانية بجدة

بالصور.. “النقل” تفتتح حركة المرور على الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله الرياضية وحي الحمدانية بجدة
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، أنها افتتحت مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية.

وأوضح مدير عام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة خالد بن سباح العتيبي، أن المشروع الذي بلغت مساحته 5.5 كيلومترات، يخدم عدداً من الأحياء الكبرى بمحافظة جدة.

وأضاف أن الطريق الرئيسي على الجسور يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والمحور الثاني من الغرب للشرق.

 وأشار على أن المحور الثالث يمتد من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي.

مواد ذات صلة

حالة الطقس المتوقعة: انخفاض درجات الحرارة ورياح سطحية تُسبب انعدام في الرؤية الأفقية

حالة الطقس المتوقعة: انخفاض درجات الحرارة ورياح سطحية تُسبب انعدام في الرؤية الأفقية

«الأراضي البيضاء» يعلن قرب تطبيق المرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام

«الأراضي البيضاء» يعلن قرب تطبيق المرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في قاتل بناته الثلاث بسكين

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في قاتل بناته الثلاث بسكين

“الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 7 مساءً

“الأرصاد” ينبه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 7 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>