مقتل شخصين في إطلاق نار داخل حافلة في فلوريدا الأمريكية

تواصل – وكالات:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار وقع في حافلة للنقل العام بولاية أمريكية.

وفي التفاصيل، أفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، في إطلاق نار وقع في حافلة للنقل العام في ولاية فلوريدا، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت الشرطة، أنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إطلاق نار على حافلة بموقف السيارات التابع لقسم شرطة فورت لودرديل، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، وإصابة 3 أشخاص تمت معالجتهم في مكان الحادث.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة أحد الضحايا في مكان الحادث، وتوفيت الضحية الثانية في المستشفى، وأن ضحيتين أخريين ما زالا في المستشفى.

وأشارت إلى أن الجاني المشتبه به كان رهن الاحتجاز، ولم تتضح على الفور التفاصيل المتعلقة بهويته أو دوافعه.