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“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الباردة وانخفاض الحرارة حتى هذا الموعد

“الأرصاد” تتوقع استمرار الموجة الباردة وانخفاض الحرارة حتى هذا الموعد
الارصاد - الطقس - المملكة - الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الموجة الباردة وانخفاض درجات الحرارة حتى الأسبوع القادم.

 وأوضح محلل الطقس في المركز عقيل العقيل، أن الكتلة الباردة مستمرة -بمشيئة الله- حتى تتأقلم منتصف الأسبوع القادم حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في الرياض وصلت اليوم أقل من 10 درجات مئوية.

وأضاف أن الغبار والأتربة مثارة الآن على منطقة الرياض خاصة المنطقة الجنوبة والشرقية بالإضافة إلى شرق المرتفعات في عسير والباحة وبيشة وخميس مشيط وذلك تأثرًا بالموجة الباردة.

وأشار إلى أنه ملاحظ نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، حيث ارتفع الموج لأكثر من مترين إلى مترين ونصف خاصة في الجزء الأوسط للبحر الأحمر.

وتوقع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والتي قد تصل أحيانًا إلى 50 كليو متر في الساعة، مؤكدًا أنه من صفات الفترة الانتقالية من الشتاء وحتى الربيع، هو التقلبات الجوية بشكل سريع ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، أيضًا تقلبات في حركة الرياح.

وبين أن نشاط الرياح اليوم، على شرق المرتفعات جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول في آخر الليل إلى شمالية غربية نشطة خاصة على سواحل البحر الأحمر.

وأكد أنه من المتوقع أن تبقى الأجواء غير مستقرة نوعًا ما حتى الربع الأول من دخول فصل الربيع، مشيرًا إلى أن الفرصة مواتية للسحب الركامية الرعدية على بعض أجزاء منطقة الرياض والقصيم والمدينة المنورة حتى المناطق الشمالية الشرقية حيث تسقط الأمطار الربيعية على هذه المناطق.

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