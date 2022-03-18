تصريح جديد من “الصحة العالمية” بشأن انتهاء جائحة كورونا

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قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن جائحة كوفيد-19 ما زالت أبعد ما تكون عن نهايتها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي.

وردًا على سؤال حول توقيت انتهاء الجائحة، قالت مارجريت هاريس إنها “أبعد ما تكون عن النهاية… نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة”، وفقًا لـ”إندبندنت”.

وكان عدد الإصابات قد ارتفع خلال الأسبوعين السابقين في مدينة شنجن (17.5 مليون نسمة) التي تعد مركزًا للتكنولوجيا في جنوب الصين، وفرض عليها إغلاق كامل منذ الأحد 13 مارس.

وسجلت الصين 4365 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجنة الصحة الوطنية، في وقت تحاول السيطرة على تفشي المتحورة “أوميكرون” في أنحاء البلاد، في إطار موجة وبائية تعد الأسوأ منذ مطلع 2020.