الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تصريح جديد من “الصحة العالمية” بشأن انتهاء جائحة كورونا

تصريح جديد من “الصحة العالمية” بشأن انتهاء جائحة كورونا
متحدث الصحة العالمية
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن جائحة كوفيد-19 ما زالت أبعد ما تكون عن نهايتها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي.

وردًا على سؤال حول توقيت انتهاء الجائحة، قالت مارجريت هاريس إنها “أبعد ما تكون عن النهاية… نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة”، وفقًا لـ”إندبندنت”.

وكان عدد الإصابات قد ارتفع خلال الأسبوعين السابقين في مدينة شنجن (17.5 مليون نسمة) التي تعد مركزًا للتكنولوجيا في جنوب الصين، وفرض عليها إغلاق كامل منذ الأحد 13 مارس.

وسجلت الصين 4365 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجنة الصحة الوطنية، في وقت تحاول السيطرة على تفشي المتحورة “أوميكرون” في أنحاء البلاد، في إطار موجة وبائية تعد الأسوأ منذ مطلع 2020.

مواد ذات صلة

بوتين: هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة

بوتين: هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة

بريطانيا تُعلن سحب ترخيص محطة RT الروسية

بريطانيا تُعلن سحب ترخيص محطة RT الروسية

“الدفاع الروسية” تعلن تدمير ٨١ منشأة عسكرية أوكرانية و6 طائرات مسيرة

“الدفاع الروسية” تعلن تدمير ٨١ منشأة عسكرية أوكرانية و6 طائرات مسيرة

الكرملين: أمريكا طالما قصفت المدنيين ولا يحق لـ”بايدن” إعطاؤنا دروساً

الكرملين: أمريكا طالما قصفت المدنيين ولا يحق لـ”بايدن” إعطاؤنا دروساً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>