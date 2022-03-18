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8 إرشادات من “الغذاء والدواء” للاستفادة من فائض الأطعمة

8 إرشادات من “الغذاء والدواء” للاستفادة من فائض الأطعمة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة الاستفادة من فائض الأطعمة، للإسهام في التقليل من الهدر الغذائي.

وعدّدت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 8 إرشادات متنوعة للاستفادة من فائض الأطعمة، وجاءت كالتالي:

-يمكن تجفيف شرائح الفواكه لصنع المربى المنزلي.

-يمكن تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج.

-الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.

-يتم تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط.

-التبرع بفائض الأطعمة للمحتاجين

-تجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعد خفض درجة حرارتها.

-تقطيع الخضار ووضعه في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة ستة أشهر.

-تجفيف فائض الخبز (الصامولي والتوست) كالشبورة.

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