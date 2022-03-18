إدارة مدينة كييف تكشف عن عدد القتلى منذ بدء الأعمال العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة العاصمة الأوكرانية كييف، أن 222 شخصا في العاصمة قتلوا منذ بدء الأعمال العسكرية من بينهم 60 مدنيًا.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن قرابة 13 مليون شخص تأثروا بالصراع الجاري في أوكرانيا، مؤكدة أن الوضع الإنساني في ماريوبول وسومي كارثي ، حيث لا يوجد دواء ولا غذاء ولا ماء.

وأكدت مفوضية اللاجئين، أن الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا تتزايد يومًا بعد يوم وبشكل مكثف.

وأعلن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي، أن أزمة أوكرانيا تسبب موجة من “المجاعة الجانبية” حول العالم

فيما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين في قصف في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وأشارت السلطات البولندية إلى أن أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا إلى بولندا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأضاف ممثل عن حرس الحدود البولندية، أكثر من مليوني لاجئ عبروا الحدود إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.