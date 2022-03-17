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شاهد.. نموذج أولي لـ هاتف «iPhone 14 Pro» بدون منفذ شحن

شاهد.. نموذج أولي لـ هاتف «iPhone 14 Pro» بدون منفذ شحن
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، صورة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لنموذج أولي لهاتف شركة أبل iPhone 14 Pro المنتظر.

وعلق السبيعي، على الصورة، بقوله: “إنها نموذج أولي لهاتف iPhone 14 Pro بدون منفذ شحن”.

يذكر أن موقع “91mobiles” نشر تسريبات بشأن مواصفات الهاتف الجديد، موضحا أن النوتش سيختفي من الهاتف وستحل محله فتحة صغيرة مستطيلة الشكل وبجانبها ثقب دائري أصغر منها.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن سلسلة آيفون 14 الجديدة، ستأتي بشاشة فيها ثقب صغير بدلاً من النوتش العريض الموجود في شاشات هواتف آيفون.

وأوضحت التسريبات بشأن الهاتف الجديد، وموديلات برو من سلسلة آيفون 14 القادمة، أنه من المتوقع أن تأتي بمعالج جديد هو A16 Bionic المتطور.

 

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