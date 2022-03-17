ماكرون : نحتاج للسيطرة على شركات في قطاع الطاقة

تواصل- وكالات:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حاجة بلاده للسيطرة على بعض الشركات في قطاع الطاقة، لتعزيز استقلال البلاد.

وقال إن الخطوات ستكون جزءا من استراتيجية تشمل تنفيذ حملة حكومية لإصلاح أسواق الطاقة وفصل أسعار الكهرباء عن الغاز، بحسب “بلومبيرغ”.

وأضاف ماكرون، الخميس، في بيان قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية: “الدولة ستحتاج إلى تولي جوانب عدة في قطاع الطاقة، وسنحتاج إلى الحصول على ملكية العديد من اللاعبين الصناعيين.”

وأكد ماكرون أنه سيدفع لبناء محطات طاقة نووية جديدة وتوليد كميات كبيرة من الطاقات المتجددة، كجزء من حملة لاستبدال الوقود الأحفوري و جعل فرنسا محايدة للكربون بحلول عام 2050.