التقديم ينتهي اليوم.. وزارة الخارجية تعلن حاجتها لـ 50 موظفا

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ينتهي التقديم في الوظائف التي أعلنتها وزارة الخارجية اليوم الجمعة 18/3/2022.
كانت الوزارة أعلنت عن توفر 50 وظيفة من خلال مكتب التنسيق الإنمائي (DCO) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
– (التنمية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الاجتماعية، حقوق الإنسان، القانون).
الشروط:
1- درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجالات (التنمية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الاجتماعية، حقوق الإنسان، القانون).
2- اتقان اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
(اضغطهنا)
كما يرجي تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي:
(JOBS@MOFA.GOV.SA).