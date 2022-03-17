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التقديم ينتهي اليوم.. وزارة الخارجية تعلن حاجتها لـ 50 موظفا

التقديم ينتهي اليوم.. وزارة الخارجية تعلن حاجتها لـ 50 موظفا
وزارة الخارجية السعودية
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تواصل- فريق التحرير:

ينتهي التقديم في الوظائف التي أعلنتها وزارة الخارجية اليوم الجمعة 18/3/2022.

كانت الوزارة أعلنت عن توفر 50 وظيفة من خلال مكتب التنسيق الإنمائي (DCO) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– (التنمية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الاجتماعية، حقوق الإنسان، القانون).

الشروط:

1- درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجالات (التنمية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الاجتماعية، حقوق الإنسان، القانون).

2- اتقان اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

(اضغطهنا)

كما يرجي تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي:

(JOBS@MOFA.GOV.SA).

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