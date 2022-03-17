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دخلت على خط الحرب.. قرار مفاجيء من ملكة بريطانيا بشأن روسيا

دخلت على خط الحرب.. قرار مفاجيء من ملكة بريطانيا بشأن روسيا
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تواصل- فريق التحرير:

دخلت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، على خط أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أصدرت الإذن بإعارة مجموعة من السيوف الأثرية إلى متاحف الكرملين في موسكو.

وحسب صحيفة “إندبندنت”، فقد كان من المقرر أن تقوم المجموعة الفنية للملكة البريطانية بإعارة ثلاثة أسلحة من القرن السابع عشر كجزء من معرض المبارزة الذي كان من المقرر افتتاحه في 4 مارس.

وقد سحبت المجموعة الملكية تصريحها في منتصف فبراير، إذ كانت روسيا تستعد لشن حرب واسعة النطاق لأوكرانيا بدأ في 24 فبراير.

وقال متحدث باسم المجموعة الفنية للملكة في بيان- وقتها- إن قرار تأجيل إعارة ثلاثة سيوف من المجموعة الملكية إلى متاحف الكرملين في موسكو قد جرى اتخاذه في منتصف فبراير.

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