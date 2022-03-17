«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر وظيفة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال تحليل الأعمال التقنية، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل رئيسي لأعمال تقنية المعلومات.

(IT Business Lead Analyst)

الغرض من الوظيفة:

– مسؤول عن تنسيق وتدعيم وتحليل متطلبات أعمال المستخدمين النهائيين بالهيئة وإعداد تصميم الحلول بناء على عمليات إجراءات الأعمال الموثقة والمبسطة وفق الإطار الزمني المحدد.

المهام الوظيفية:

1- تحليل متطلبات الأعمال:

– التواصل بانتظام مع قسم تخطيط تقنية المعلومات والبنية المؤسسية من أجل فهم الأولويات الاستراتيجية وتحقيق الاتساق معها.

– التفاعل مع مستخدمي الأعمال لتسجيل وتجميع متطلباتهم بالنسبة لحلول الأعمال الجديدة أو التحسينات المدخلة عليها (الطلب الحالي) من أجل مراجعة وتحديد الأولويات.

– إعداد وتقديم ورش عمل خاصة بتصميم الحلول لأصحاب المصلحة المعنيين.

– تحليل وتنقيح وتحديد متطلبات الأعمال / المتطلبات الوظيفية (بما في ذلك وضع نماذج للمتطلبات) من أجل تحديد عناصر تمكين التقنية الأساسية اللازمة ووضع أساس متين للتوثيق الناجح للمتطلبات الفنية.

– صياغة وثائق متطلبات الأعمال التي تحدد بالتفصيل الكامل كافة العمليات التي يتعين تنفيذها من أجل الوفاء بالمواصفات.

– تعميم وثائق المتطلبات ومتابعتها لضمان توقيعها في الوقت المحدد.

– التعاون مع فرق تقنية المعلومات ذات الصلة وتحديد الحلول باستخدام مخططات ورسومات سيرالعمل ودراسة قدرات وإمكانات النظام وما إلى ذلك من أجل الوفاء بالمتطلبات المحددة.

– المساعدة في وضع خطط الاختبارالكاملة للمشاريع والبرامج من أجل تقديم الإسهامات وتسليط الضوء على أوجه القصور.

– تلقي طلبات التغييرذات الصلة بالحلول الحالية وتقديم توصيات بشأن الإجراءات المقرراتخاذها ومتابعتها وفقًا لذلك.

– إعداد تقاريربشأن أنشطة تحليل الأعمال (الاتجاهات، البيانات الموجزة، وما إلى ذلك) من أجل تسليط الضوء على جوانب الضعف وفرص التحسين.

– المساهمة في تنمية العلاقات مع الإدارات والمستخدمين النهائيين وتعزيزها لتيسيرعملية التعاون وتدفق المعلومات.

2- تحسين إجراءات الأعمال:

– تحليل إجراءات الأعمال وإعادة هيكلة البدائل من أجل تحسين فهم الكيفية التي تسيربها العمليات وتحديد الأهداف المحتملة من أجل التحسين (الإهدار، أوجه عدم الكفاءة، وما إلى ذلك).

– المساعدة في تطويرمسارات العمل التفصيلية لأنشطة الهيئة وفقًا لإطار إجراءات الأعمال الشاملة للتمكن من وضع مواصفات الأعمال والمواصفات الفنية.

– إعداد وتقديم البيانات الموجزة والتقارير حسب الاقتضاء من أجل تقديم فكرة عامة عن العمليات واقتراح مبادرات تحسين العمليات.

– وضع نماذج لعمليات ومتطلبات الأعمال باستخدام الأدوات والأساليب المنظمة (سيناريوهات حالات الاستخدام وما إلى ذلك) من أجل دمجها مع النماذج الهندسية للبيانات والنظم والمتطلبات.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، تقنية المعلومات (يفضل الماجستير)

– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (الهيئة الرسمي) متاح حتى الاكتفاء:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)