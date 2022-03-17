الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. تخريج 873 مجنَّدًا بقوات أمن المنشآت

شاهد.. تخريج 873 مجنَّدًا بقوات أمن المنشآت
0

تواصل- واس:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت/ المكلف اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج (873) خريجًا، من الدورات التأهيلية للفرد الأساسي والدورات التخصصية للبحث والتفتيش وأمن وحماية المنشآت، منهم (470) خريجًا بمعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بمنطقة الرياض، و(403) خريجين بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة.

ونقل اللواء العتيبي تهنئة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، للخريجين من معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي قوات أمن المنشآت من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن منشآت بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

مواد ذات صلة

«الأراضي البيضاء» يعلن قرب تطبيق المرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام

«الأراضي البيضاء» يعلن قرب تطبيق المرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام

سمو ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا

سمو ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا

بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار

بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار

«الجمارك» تكشف عن قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الرسوم

«الجمارك» تكشف عن قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الرسوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>