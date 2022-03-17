شاهد.. تخريج 873 مجنَّدًا بقوات أمن المنشآت

تواصل- واس:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت/ المكلف اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج (873) خريجًا، من الدورات التأهيلية للفرد الأساسي والدورات التخصصية للبحث والتفتيش وأمن وحماية المنشآت، منهم (470) خريجًا بمعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بمنطقة الرياض، و(403) خريجين بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة.

ونقل اللواء العتيبي تهنئة سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، للخريجين من معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي قوات أمن المنشآت من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن منشآت بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.