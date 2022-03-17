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في ليلة النصف من شعبان تقدر الأرزاق والأعمال.. ما صحة ذلك؟

في ليلة النصف من شعبان تقدر الأرزاق والأعمال.. ما صحة ذلك؟
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تواصل- فريق التحرير:

ينتشر بين كثير من الناس عبارات متعددة عن فضائل ليلة النصف من شعبان،  خاصة حول تقسيم الأرزاق والأعمال فيها.

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام :” هل يُقدَّر في ليلة النصف من شعبان ما يكون في العام من الأرزاق والأعمال؟”.

وأجاب الشيخ الخثلان:” أن جميع الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان، لا تثبت من جهة صحة أحاديثها الواردة فيها”.

وأضاف الشيخ الخثلان أن ما ورد في تقدير الآجال والأرزاق قد ورد أنه يكون في ” ليلة” القدر، وليس ليلة النصف من شعبان.

ونوه أن الله تعالى قد أشار لذلك في كتابه ، حيث قال تعالي فيها- أي ليلة القدر- يفرق كل أمر حكيم”.

 

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