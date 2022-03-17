مصر تمنع الحاصلين على تأشيرة عمرة من مغادرة البلاد قبل الحصول على «باركود»

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن السلطات قررت منع أي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من منافذ البلاد دون أن يحصل على “باركود” البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية، عن مصدر مسؤول بوزارة السياحة أنه “لن يسمح للمواطنين بالحصول مباشرة على تأشيرة العمرة من الوكلاء السعوديين والسفر بها من مصر”.

وذكر أن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة قصر تنفيذ كافة برامج العمرة داخل البوابة وباستخدام باركود خاص لكل معتمر.

وأوضح المسؤول بوزارة السياحة أن رحلات العمرة ستنظم بواسطة شركات السياحة المصرية.

وقال إن هناك تنسيقا بين وزارتي السياحة والطيران المدني والمطارات المصرية، لمنع أي مسافر حاصل على تأشيرة عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من السفر عبر المنافذ.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الرسوم التي يجري تحصيلها عبر البوابة.

هذا بالإضافة إلى حقوق شركات السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة.