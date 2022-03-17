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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قرار لتعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا

«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قرار لتعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الخميس، تمرير مشروع قرار يعلق فيه العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.

في سياق متصل، صوت مجلس النواب الأمريكي على إزالة الوضع التجاري “الأكثر تفضيلا” لروسيا وبيلاروسيا.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، قد صرح في وقت سابق، أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك منظومة صواريخ أس-300.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تبحث مع الجانب السلوفاكي نشر المنظومة الدفاعية فى أوكرانيا، وفقا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

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