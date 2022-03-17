وظائف إدارية وتقنية بشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات في الرياض

تواصل ـ فريق التحرير:
تعلن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس، بمدينة الرياض، وفقا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مشرف تقنية المعلومات
(IT Supervisor)
2- مدير سلسلة الإمداد
(Supply Chain Manager)
عن الشركة:
تم تأسيس شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة في العام 1992 كمشروع مشترك كما أنها تعتبر إحدى شركات التوازن الاقتصادي المدرجة في برنامج التوازن الاقتصادي القائم في المملكة.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر بوابة التوظيف (متاح حتى الاكتفاء):
1- مشرف تقنية المعلومات اضغط هنا
2- مدير سلسلة الإمداد اضغط هنا