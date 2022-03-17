وظائف إدارية وتقنية بشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات في الرياض

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تعلن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس، بمدينة الرياض، وفقا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مشرف تقنية المعلومات

(IT Supervisor)

2- مدير سلسلة الإمداد

(Supply Chain Manager)

عن الشركة:

تم تأسيس شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة في العام 1992 كمشروع مشترك كما أنها تعتبر إحدى شركات التوازن الاقتصادي المدرجة في برنامج التوازن الاقتصادي القائم في المملكة.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر بوابة التوظيف (متاح حتى الاكتفاء):

1- مشرف تقنية المعلومات اضغط هنا

2- مدير سلسلة الإمداد اضغط هنا