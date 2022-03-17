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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية وتقنية بشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات في الرياض

وظائف إدارية وتقنية بشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات في الرياض
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعلن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس، بمدينة الرياض، وفقا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مشرف تقنية المعلومات
(IT Supervisor)

2- مدير سلسلة الإمداد
(Supply Chain Manager)

عن الشركة:
تم تأسيس شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة في العام 1992 كمشروع مشترك كما أنها تعتبر إحدى شركات التوازن الاقتصادي المدرجة في برنامج التوازن الاقتصادي القائم في المملكة.

التقديم:
– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر بوابة التوظيف (متاح حتى الاكتفاء):

1- مشرف تقنية المعلومات     اضغط هنا

2- مدير سلسلة الإمداد         اضغط هنا

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