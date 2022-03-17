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شاهد.. 4 صواريخ أوكرانية لتدمير دبابة روسية بعد عناء ومطاردة في الشارع

شاهد.. 4 صواريخ أوكرانية لتدمير دبابة روسية بعد عناء ومطاردة في الشارع
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو  وثقته طائرة بدون طيار، لمطاردة قوات أوكرانية لدبابة روسية في أحد شوارع مدينة ماريوبول.

وأطلقت القوات الأوكرانية 4 صواريخ خلال المطاردة، فيما كان الصاروخ الأخير صاحب الإصابة المباشرة للدبابة.

وفي محاولة للهروب من الهجوم الصاروخي الأوكراني، حاولت القوات الروسية عكس اتجاه الدبابة، والسير للخلف.

ويظهر الفيديو تلقي الدبابة 3 صواريخ مما تسبب في هروب طاقم الدبابة.

وسقط الصاروخ الرابع فوق الدبابة الروسية مباشرة، مما أسفر عن مقتل جندي روسي واحد على الأقل أثناء محاولتهم الهروب.

وشوهد جندي ثان يندفع خارج الدبابة ويقفز إلى الشارع متجاوزًا جثة رفيقه.

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