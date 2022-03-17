الخارجية الأمريكية: العودة للاتفاق النووي مع إيران بات قريبًا

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نقلت مجلة نيوزويك، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل الآن على حل بعض القضايا الصعبة مع إيران.

وقالت مجلة نيوزويك نقلا عن الخارجية الأميركية “إن العودة للاتفاق النووي مع إيران بات قريباً”، وفقا لخبر عاجل بثته العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، مارا كارلين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية، وتريد إعادة إيران إلى “علبة” الاتفاق النووي.

وقالت كارلين إن واشنطن تريد أن يعود كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق النووي، موضحة أن “وزارة الدفاع تضع خيارات أمام الرئيس جو بايدن للتعامل مع إيران”.