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مفاجأة.. أكواب «ستاربكس» الشهيرة ستختفي بحلول 2025

مفاجأة.. أكواب «ستاربكس» الشهيرة ستختفي بحلول 2025
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تواصل- فريق التحرير:

تخطط شركة ستاربكس الشهيرة في المملكة وجميع أنحاء العالم، للتخلص تدريجيا من تقديم مشروباتها الشهيرة في أكواب ورقية وأكواب بلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضحت الشركة على لسان مسؤول بها، على أنها تخطط لأن تحل محل الأكواب أحادية الأجانب، أكواب قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2025، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وحسب الصحيفة، فإن عملاق القهوة الأمريكي يهدف خلال ثلاث سنوات إلى دفع مزيد من العملاء للاعتماد على أكوابهم الخاصة أو الانضمام إلى برنامج “الكوب المستعار”.

وأشارت إلى أن هذه الأكواب تسمح باستعارة كوب من الفرع واستخدامه ثم إعادته، على أن يتولى الفرع تنظيفه وتقديمه لإعادة الاستخدام من جديد.

وبدأت الشركة بالفعل اختبار البرنامج في عدة أسواق لمعرفة الطريقة المناسبة لتحفيز العملاء، سواء كانت بتوفير خصومات على استخدام الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام أو بزيادة أسعار المنتجات المباعة في أكواب تستخدم لمرة واحدة.

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