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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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من هم الذين قصدهم «بوتين» بالطابور الخامس؟

من هم الذين قصدهم «بوتين» بالطابور الخامس؟
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تواصل- فريق التحرير:

شنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجومًا عنيفًا على المواطنين الروس الموالين للغرب واصفا إياهم بـ”الخونة” على حد تعبيره.
وقال “بوتين” في كلمة له: “سيحاول الغرب الاعتماد على ما يسمى بالطابور الخامس، على الخونة الوطنيين، وعلى أولئك الذين يكسبون المال هنا معنا ولكنهم يعيشون هناك”.
وتابع :” وأعني العيش هناك ليس بالمعنى الجغرافي للكلمة، ولكن وفقًا لأفكارهم، ومرضهم الخاضع للغرب”.
ويشير مصطلح “الطابور الخامس” عادة إلى المتعاطفين مع الأعداء وقد نشأ خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
وأضاف الرئيس الروسي أن هؤلاء الأشخاص “لا يمكنهم العيش بدون الحرية الجنسية”.

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