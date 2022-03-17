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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة مراكز الاتصال (ccc)

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة مراكز الاتصال (ccc)
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة مراكز الاتصال (ccc) عن توفر وظائف شاغرة بمجال خدمة العملاء لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في الرياض.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة عملاء

الشروط المطلوبة:

– حاصل على شهادة الدبلوم في أي تخصص
– لا يُشترط الخبرة السابقة
– مهارات التشغيل والكتابة في MS Office
– مهارات اللغة: (اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الصينية)

– التقديم متاح من اليوم الخميس بتاريخ 1443/08/14هـ الموافق بالميلادي 2022/03/17م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:   اضغط هنا

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