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«صحة الرياض» توجه 7 نصائح مهمة لمرضى القلب

«صحة الرياض» توجه 7 نصائح مهمة لمرضى القلب
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت صحة الرياض، نصائح مهمة لمرضى القلب، مؤكدة على أهمية اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح.

وقالت صحة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يجب عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أخذ قسط من الراحة واستشارة الطبيب عند الضرورة، كما وجهت نصائح لمرضى القلب كالتالي:

– استشارة الطبيب قبل السفر

– تجهيز كمية كافية من الأدوية.

– تجنب الإجهاد وأوقات الزحام والصعود على الجبال.

– اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح.

– حمل البطاقة الطبية.

– عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس يجب أخذ قسط من الراحة

– يجب استشارة الطبيب عند الضرورة

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