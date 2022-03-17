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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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هل يمكن التعديل على الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها؟

هل يمكن التعديل على الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يمكن حذف الفاتورة الإلكترونية أو التعديل عليها بعد إصدارها.

وأوضحت الهيئة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه “لا يجوز حذف الفاتورة الإلكترونية أو التعديل عليها بناء على نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن أي تعديل على الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها يكون عن طريق الإشعارات الدائنة والمدينة.

وأشارت إلى أن إشعارات الدائنة والمدينة هو عبارة عن مستند يتم إصداره ويكون مرتبطاً بالفاتورة الأصلية، وهذا الإشعار يعدل على الفاتورة الأساسية سواء بالزيادة أو النقصان بشكل جزئي أو كلي.

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