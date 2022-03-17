800 عضة.. كلبان ينهشان وجه فتاة في «مناسبة خاصة» ..ما حدث صادم

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تعرضت فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، إلى هجوم مروع من كلبين إثر حضورها احتفالية خاصة.

وتعرضت الفتاة الأمريكية إلى نهش وجهها بشكل مروع ولا يصدق، إذ نهش الكلبان أنفها وأذنها وشفتيها، وتدلى اللحم من وجهها.

تقول الفتاة- حسب صحيفة الديلي ميل البريطانية- :” شعرت أن الجلد يتدلى من وجهي، اعتقدت أنني سأموت”.

تقول الفتاة :” تعرضت للنهش من قبل الكلاب في احتفالية ميلاد أحد أصدقائها، حيث إنها وصلت إلى مكان الحفل وكان الكلبان يتجولان في جميع أنحاء المنزل بحرية، وبمجرد أن دخلت دوراند المنزل، انقضّا عليها”.

وأثناء الهجوم لم تتمكن دوراند من طلب المساعدة لكنها أطلقت إنذارا للأمن الذي تأخر في دخول المنزل.

وعلى الرغم من الهجمات المروعة والعمليات الجراحية الترميمية المتعددة التي خضعت لها، قالت دوراند إنها مستعدة لرؤية وجهها للعالم.

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