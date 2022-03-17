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ميليشا «الحرس الثوري الإيراني» تهدد بتحرك عسكري على العراق

ميليشا «الحرس الثوري الإيراني» تهدد بتحرك عسكري على العراق
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تواصل ـ فريق التحرير:

هددت ميليشا الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس بالتحرك على الأراضي العراقية، وتنفيذ ضربات عسكرية.

وفي تصريحات متلفزة بثها تلفزيون المسيرة، قال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الإيراني: “في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون؛ وتم استهداف أمن إيران منها، فسنرد دون تردد”.

فيما اعتبر أن “من حق بلاده الطبيعي تدمير المقر الذي ينطلق منه اعتداء على الأمن الإيراني”، واصفا الأمر بالخط الأحمر.

من جانبه أوضح السفير الإيراني في العراق أنّه تم تحذير إقليم كردستان بشأن المقر الذي ضرب الأسبوع الماضي، بشأن وجود مقرين آخرين أيضا، وفق قوله.

وكان الحرس أعلن يوم الأحد الماضي مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية استهدف مدينة أربيل في شمال العراق، زاعما أنه استهدف “المركز الاستراتيجي للتآمر”.

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