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رسالة روسية «شديد اللهجة» لليابان.. ما قصة السفن التي تحمل دبابات؟

رسالة روسية «شديد اللهجة» لليابان.. ما قصة السفن التي تحمل دبابات؟
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تواصل – وكالات :

قال الجيش الياباني إنه تم رصد 4 سفن حربية روسية كبيرة، ربما كانت تنقل قوات وعربات قتالية إلى أوكرانيا، بالقرب من اليابان، مما أعطى عدة دلالات.

ورجح خبراء أن تكون السفن عائدة من المحيط الهادئ إلى السواحل الروسية، لإمداد الجيش الروسي بمزيد من الدبابات والأسلحة.
ورصد الجيش الياباني سفن حربية برمائية روسية متجهة غربا، وأظهرت صور سفن النقل التي نشرتها وزارة الدفاع اليابانية ما بدا أنه مركبات عسكرية على سطح إحدى السفن، وفقا لموقع “واشنطن إيكزامنر”.
وقال خبراء إن عمليات الجيش الروسي قرب المباه اليابانية، قد تكون “رسالة تحذير” لليابان، لعدم الاصطفاف مع الولايات المتحدة خلال أزمة أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية عندما سئل عما إذا كانت السفن يمكن أن تتجه إلى أوكرانيا: “لا نعرف إلى أين تتجه، لكن اتجاهها يشير إلى أن ذلك ممكنا”.
وبحسب ما ورد، فإن السفن هي “سفن إنزال دبابات” يمكنها حمل عشرات المركبات ومئات القوات ويمكن استخدامها لإنزال قوات الاستطلاع.
وقال الجيش الياباني إن السفن دخلت بحر اليابان من المحيط الهادئ عبر مضيق تسوروغا في شمال شرق اليابان، على بعد حوالي 700 كم شرق مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية.
وقال المتحدث العسكري الياباني إنه من غير المعتاد أن تمر السفن الروسية عبر المضيق.

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