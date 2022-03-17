ميزة رهيبة في تطبيق «واتساب».. تعرف عليها وطريقة الاستفادة منها

تواصل – فريق التحرير:

يتيح تطبيق واتساب معرفة العدد الدقيق للنصوص التي تم إرسالها واستلامها على التطبيق، عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات، حيث تحتوي إعدادات التطبيق الخاصة بكل شخص على صفحة مخفية تسجل عدد الرسائل التي تم إرسالها بينه وبين الأفراد الآخرين وكذلك المجموعات، وفقا لموقع “ديلي ستار” البريطاني.

وأوضح موقع “ديلي ستار”، أنه يمكن الوصول إلى ميزة عداد الرسائل هذه عبر أيقونة الإعدادات، ثم بعد ذلك يمكن اتباع الآتي:

– أولاً، اضغط على أيقونة الحساب، ثم انقر فوق استخدام الشبكة.

– في علامة استخدام الشبكة، سترى رقمًا يظهر بجوار كل محادثة أجريتها على منصة الرسائل.

– هذا الرقم الذي تراه هو المجموع الإجمالي للرسائل التي تم إرسالها في دردشة خاصة أو جماعية.

– ولمعرفة عدد الرسائل النصية التي قمت بتبادلها مع شخص واحد، افتح الدردشة الخاصة بهم وستحصل على تفاصيل الإحصائيات.

وتتيح هذه الميزة الرهيبة، معرفة مقدار التخزين المستهلك عبر كل دردشة؛ من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

1- انتقل إلى استخدام البيانات والتخزين في الإعدادات

2- انقر فوق استخدام التخزين في الجزء السفلي

3- يفتح هذا قائمة بجميع الدردشات الخاصة بك على التطبيق مرتبة حسب مساحة التخزين التي تم شغلها.