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شرطة الرياض تكشف ملابسات ضبط 437 ألف ريال مجهولة المصدر بحوزة مقيمَيْن

شرطة الرياض تكشف ملابسات ضبط 437 ألف ريال مجهولة المصدر بحوزة مقيمَيْن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنه تم القبض على مقيمَين لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيمَين من الجنسية اليمنية، لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لمؤسسات تعود ملكيتها لمواطن جارٍ إحضاره، متّخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ (437,891) ريالًا.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

 

 

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