لحماية الأجيال القادمة.. بعد مواليد 2010 «التدخين» محظور في هذه الدولة

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تواصل- فريق التحرير:

في خطوة جديدة لمنع التدخين، قررت الدنمارك حظر بيع منتجات التبغ لأيّ شخص يبلغ من العمر 22 عاماً أو دونها

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الصحة الدنماركي في مؤتمر صحفي قوله: “هدفنا هو ألا يبدأ أيّ شخص وُلد في عام 2010، وما بعده بالتدخين”

وشدد أنه في حال لزم الأمر، نحن على استعداد لحظر البيع لهذا الجيل من خلال الرفع التدريجي للسنّ الأقل، التي يُسمح لأصحابها بشراء منتجاته.

يذكر أن الدنمارك تحظر القواعد الحالية على مواطنيها الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً شراء منتجات التبغ وكذلك السجائر الإلكترونية.

وبالرغم من ذلك، فإنّ 31 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما يقومون بالتدخين.

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