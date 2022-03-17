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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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“الحبوب” تعلن تفعيل خدمات منصة محصولي للبدء باستقبال القمح المحلي

“الحبوب” تعلن تفعيل خدمات منصة محصولي للبدء باستقبال القمح المحلي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن تفعيل خدمات منصة “محصولي” تمهيدًا للبدء باستقبال القمح المحلي للموسم الزراعي 2022م.

وحددت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 7 خدمات إلكترونية مقدمة لمزارعي القمح المحلي، وهي: تحديد مقر التوريد، وحجز مواعيد التوريد، وتحديث الحساب البنكي، إلغاء موعد التوريد، استعلام عن الشحنات المستلمة، عرض جدول مواعيد الفروع، إقفال حساب المزارع.

أما عن الفروع المستَلِمة فقد حددتها في: الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، ووادي الدواسر، الخرج، الأحساء.

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