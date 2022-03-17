الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن للبنين

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن للبنين
0

تواصل – واس:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين, مساء يوم السبت 16/8/1443هـ, بفندق الريتز كارلتون.

ونظمت وزارة الشؤون الإسلامية نظمت التصفيات النهائية افتراضياً بمشاركة 119 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا من أصل 3500 ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، الذين جرى الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية.

وشملت فروع المسابقة:

1 – فرع القراءات: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة رواية ودراية.

2 – الفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً.

3 – الفرع الثالث: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد.

4 – الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد.

5 – الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد

6 – الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، حيث تبلغ جوائز المسابقة ثلاثة ملايين ومئة وستة وعشرين ألف ريال.

وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ انطلاقتها عام 1419هــ، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده للبنين والبنات، وتحظى المسابقة برعاية واهتمام ودعم خاص من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ أن كان أميراً للرياض، وتشهد كل عام تطورًا وإقبالاً متزايداً من المتنافسين على نيل شرف التكريم بها من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

مواد ذات صلة

بعد زيارة رسمية للمملكة.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض

بعد زيارة رسمية للمملكة.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض

خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة دولة الإمارات بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة دولة الإمارات بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني في الديوان الملكي بقصر اليمامة

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني في الديوان الملكي بقصر اليمامة

رئيس الوزراء البريطاني يصل المملكة في زيارة رسمية.. وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير الرياض

رئيس الوزراء البريطاني يصل المملكة في زيارة رسمية.. وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>