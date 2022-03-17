نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن للبنين

تواصل – واس:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة بتشريف حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين, مساء يوم السبت 16/8/1443هـ, بفندق الريتز كارلتون.

ونظمت وزارة الشؤون الإسلامية نظمت التصفيات النهائية افتراضياً بمشاركة 119 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا من أصل 3500 ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، الذين جرى الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية.

وشملت فروع المسابقة:

1 – فرع القراءات: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة رواية ودراية.

2 – الفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً.

3 – الفرع الثالث: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد.

4 – الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد.

5 – الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد

6 – الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، حيث تبلغ جوائز المسابقة ثلاثة ملايين ومئة وستة وعشرين ألف ريال.

وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ انطلاقتها عام 1419هــ، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده للبنين والبنات، وتحظى المسابقة برعاية واهتمام ودعم خاص من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ أن كان أميراً للرياض، وتشهد كل عام تطورًا وإقبالاً متزايداً من المتنافسين على نيل شرف التكريم بها من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.