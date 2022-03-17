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أسعار النفط تقفز 3% وتسجل 101.09 دولار للبرميل

أسعار النفط تقفز 3% وتسجل 101.09 دولار للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت تحذيرات وكالة الطاقة الدولية، من فقد الأسواق 3 ملايين برميل يوميًا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءًا من أبريل، إلى ارتفاع أسعار النفط حوالي 3% اليوم.

وقالت الوكالة إن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميًا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي 3 دولارات أو 3.1% إلى 101.09 دولار للبرميل، بعد انخفاضها على مدى 3 جلسات متتالية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.8 دولار أو 3% إلى 97.84 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض العقدان أمس عند التسوية، في أعقاب قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومؤشرات على تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية.

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