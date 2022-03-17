الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إصابة رئيس وزراء أيرلندا بفيروس كورونا

إصابة رئيس وزراء أيرلندا بفيروس كورونا
0

تواصل – وكالات:

تعرض رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، اليوم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن سفير أيرلندا في واشنطن، إصابة رئيس الوزراء الأيرلندي، بفيروس كورونا، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف أنه تم رصد مارتن وهو جالس بجوار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسيي، في متحف البناء الوطني في العاصمة الأمريكية، قبل مغادرته المكان.

وأكد أن رئيس الوزراء يتمتع بصحة جيدة، وهو موجود في منزل بلير هاوس التابع للرئيس الأمريكي في واشنطن.

وأشار إلي أنه لم يتضح كيف ستؤثر إصابته بالفيروس على جدوله في الولايات المتحدة أو عودته إلى أيرلندا.

مواد ذات صلة

سرقة 400 سترة واقية كانت متجهة لأوكرانيا من نيويورك

سرقة 400 سترة واقية كانت متجهة لأوكرانيا من نيويورك

بالفيديو.. احتراق سوق رئيسية في خاركيف جراء القصف الروسي

بالفيديو.. احتراق سوق رئيسية في خاركيف جراء القصف الروسي

الأمم المتحدة تدعو للتصرف مع اللاجئين في مناطق الحرب دون تمييز

الأمم المتحدة تدعو للتصرف مع اللاجئين في مناطق الحرب دون تمييز

أمريكا تدعو روسيا للامتثال لمحكمة العدل الدولية ووقف الحرب في أوكرانيا فوراً

أمريكا تدعو روسيا للامتثال لمحكمة العدل الدولية ووقف الحرب في أوكرانيا فوراً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>