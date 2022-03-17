إصابة رئيس وزراء أيرلندا بفيروس كورونا

تواصل – وكالات:

تعرض رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، اليوم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن سفير أيرلندا في واشنطن، إصابة رئيس الوزراء الأيرلندي، بفيروس كورونا، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف أنه تم رصد مارتن وهو جالس بجوار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسيي، في متحف البناء الوطني في العاصمة الأمريكية، قبل مغادرته المكان.

وأكد أن رئيس الوزراء يتمتع بصحة جيدة، وهو موجود في منزل بلير هاوس التابع للرئيس الأمريكي في واشنطن.

وأشار إلي أنه لم يتضح كيف ستؤثر إصابته بالفيروس على جدوله في الولايات المتحدة أو عودته إلى أيرلندا.