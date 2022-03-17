بالفيديو.. غرق سفينة شحن إماراتية في الخليج العربي وإنقاذ طاقمها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة أنباء “أسوشيتدبرس” أن سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي غرقت، الخميس، في الخليج العربي، حسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونقلت صحيفة “الرؤية” الإماراتية عن النقيب نزار قدورة، مدير العمليات في شركة سالم المكراني للشحن، أن السفينة «السالمي 6» غرقت الخميس قبالة إيران.

وأضاف أن عناصر الإنقاذ أنقذوا 16 من أفراد الطاقم، ووصل 11 شخصاً آخرين إلى قارب نجاة، في حين أنقذت ناقلة قريبة شخصاً واحداً، وما زال اثنان من أفراد الطاقم في الماء.

وأوضح أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء أم قصر بالعراق، وعلى متنها سيارات وشحنات أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” إن “سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلويه” في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، و”بدأت عملية بحث لإنقاذ أفراد طاقمها الثلاثين”.

وأشارت بيانات التتبع البحري التي حللتها وكالة «أسوشيتدبرس» إلى أن السفينة هي سفينة الشحن «السالمي 6»، وكانت على متنها سيارات.